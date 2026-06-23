Polisportiva Pegasus di Trivento, emozioni e successi: Jessica Kaur undicesima al Trofeo Pinocchio, medaglie a San Giovanni Teatino e il matrimonio di Irene Scampoli

Sono stati giorni intensi e ricchi di emozioni per l’ASD Polisportiva Pegasus, impegnata tra importanti appuntamenti sportivi e un momento speciale che ha coinvolto l’intera famiglia della società triventina.

Grande soddisfazione in casa Pegasus per la partecipazione di Jessica Kaur al Trofeo Pinocchio 2026, la manifestazione nazionale giovanile di tiro con l’arco organizzata dalla FITARCO e svoltasi a Terni il 20 e 21 giugno. Dopo la convocazione nella rappresentativa molisana annunciata nei giorni scorsi, la giovane atleta della Pegasus ha rappresentato il Molise nella manifestazione che ha riunito a Terni giovani arcieri provenienti da tutta Italia. Al termine della competizione Jessica Kaur ha ottenuto l’undicesimo posto nella propria categoria. Il Trofeo Pinocchio ha offerto ai partecipanti un’importante occasione di confronto sportivo.

Nello stesso fine settimana tre atleti sono stati impegnati nella gara disputata a San Giovanni Teatino, conquistando tre medaglie. Nella categoria Arco Compound Senior Maschile, Domenico Del Castello ha conquistato la medaglia d’oro, mentre Benedetto Parisi ha ottenuto la medaglia d’argento.





Nella categoria Arco Nudo Master Maschile, Peppino De Innocentis ha conquistato la medaglia d’argento.

Alle soddisfazioni sportive si è aggiunto un momento particolarmente significativo per la Pegasus nella giornata di ieri.



L’atleta Irene Scampoli ha infatti celebrato il proprio matrimonio con Marco Cardellini nei giardini di Palazzo d’Avalos a Vasto. Gli sposi hanno scelto il rito celtico per la cerimonia. Tra i momenti simbolici vi è stato il tradizionale intreccio delle corde attorno alle mani degli sposi, antico simbolo di unione, fiducia e reciproco sostegno. Irene ha inoltre indossato un abito da sposa celtico.

Ad Irene e Marco sono giunti gli auguri più affettuosi da parte del presidente Elio Fierro, del tecnico Pierluigi Fierro e di tutti gli atleti per il loro nuovo percorso di vita insieme. Si chiudono così giorni ricchi di appuntamenti, risultati sportivi e momenti di condivisione.