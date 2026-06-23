Acquaviva dâ€™Isernia, furgone fuori strada per avaria ai freni: intervento dei Vigili del Fuoco per il recupero



Vigili del fuoco del Comando di Isernia intervenuti poco dopo le 15:00, nel comune di Acquaviva d'Isernia, per il recupero di un furgone cassonato finito fuori strada, dopo il cedimento del sistema frenante. Il mezzo era in sosta sulla sede stradale, quando il sistema frenante Ã¨ andato in avaria, finendo fuori dalla sede stradale, senza grandi conseguenze. Nessuno risulta ferito... sul posto due squadra vvf della sede centrale, che hanno effettuato il recupero grazie ad una autogrÃ¹, e messo in sicurezza l'intera area .