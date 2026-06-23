Dipartimento della Protezione Civile: Maltempo, piogge e temporali al Centro-Sud Allerta gialla in 7 regioni

Nel pomeriggio di oggi e fino stanotte, su buona parte delle regioni centro-meridionali del versante tirrenico e le due isole maggiori insisterÃ una forte instabilitÃ dovuta a deboli infiltrazioni di aria piÃ¹ fresca in quota.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte â€“ alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati â€“ ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticitÃ idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticitÃ e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento ( www.protezionecivile.gov.it ).

L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, martedÃ¬ 23 giugno, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco sulle zone interne e sulle aree montuose di Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensitÃ , forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attivitÃ elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto Ã¨ stata valutata per la giornata di domani, mercoledÃ¬ 24 giugno, allerta gialla sull'intero territorio delle regioni Piemonte e Umbria e su settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticitÃ previste sull'Italia Ã¨ aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed Ã¨ disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticitÃ specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirÃ l'evolversi della situazione.

Roma 23 giugno 2026