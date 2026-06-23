Cordoglio dellâ€™UniversitÃ  del Molise per il dott. Francesco Potito

Con la sua scomparsa perdiamo un amico caro e un professionista di indiscusso valore medico e scientifico, che ha sempre guardato con lungimiranza all'Ateneo, sostenendone con convinzione iniziative e progetti.

Punto di riferimento nel campo della Radiologia e della Diagnostica per immagini, il dottor Potito Ã¨ stato anima e guida del Centro Radiologico fondato dal padre. Capace come pochi di interpretare e anticipare i grandi cambiamenti e le innovazioni della Medicina, ha contribuito a rendere la cittÃ di Campobasso e l'intera regione Molise un riferimento di eccellenza in ambito nazionale.

Le numerose collaborazioni tra l'Ateneo e la Fondazione Potito Istituto di Ricerca hanno rappresentato un esempio virtuoso di dialogo tra ricerca, formazione e assistenza sanitaria, sempre sostenute dalla sua passione, dalla sua visione innovativa e dalle sue riconosciute qualitÃ professionali e umane. Un impegno che ha contribuito alla realizzazione di iniziative di grande rilievo per la Radiologia, per il territorio e per la crescita della comunitÃ molisana.

