Case di comunità, nove in Molise.

In Molise sono nove le case di comunità in fase di realizzazione con i fondi Pnrr.

Sono a Venafro, Isernia, Bojano, Trivento, Frosolone, Montenero di Bisaccia, Larino, Santa Croce di Magliano e Termoli.

L'aggiornamento arriva dal consigliere regionale Michele Iorio, già presidente della Regione nonché ex assessore, nella Giunta Roberti, con delega a Programmazione, Pnrr, fondi coesione Fsc.

Iorio ha seguito l'intero progetto sulle case di comunità in Molise.

Le strutture funzionanti e pronte all'apertura sono i due ospedali di comunità di Venafro e di Larino e la casa della salute di Venafro, già conclusa, mentre nelle altre i lavori stanno per essere completati in questi giorni.

"Conto di poter chiudere tutti i lavori nei termini previsti dalla norma - dichiara Iorio, oggi consigliere regionale delegato -.

Le case potranno essere, quindi, immediatamente funzionanti in quanto già dispongono del personale necessario, medico e infermieristico".



