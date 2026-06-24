Campobasso, Enrico Brignano domenica a Selvapiana con il one man show “Bello di mamma!”

Campobasso si appresta ad ospitare il secondo dei grandi eventi estivi nell'area di Selva Piana. Dopo il grande successo del concerto dei Negramaro, tocca a Enrico Brignano che domenica prossima, 28 giugno, alle21, approderà nel capoluogo molisano con una delle primissime date estive del suo one man show “Bello di Mamma!”. Gli ultimi biglietti per lo spettacolo sono disponibili su Ciaotickets, Ticketone e nei punti vendita abituali.

Le nostre paure, i tempi che cambiano e ci rincorrono incessantemente, la confusione e la fragilità che a volte ci assalgono sorprendendoci vengono raccontate da Brignano con ironia e complicità al proprio pubblico. E, con un salto nel passato, si cerca un confronto, un conforto tra le braccia virtuali della mamma, che di fronte a tutte queste “diavolerie moderne” forse opporrebbe il buonsenso di una volta e, perché no, un sano abbraccio consolatorio. Per ridere insieme e confortarci un po’ nel grande rito collettivo del teatro. Lo spettacolo intreccia satira e memoria, raccontando con leggerezza i paradossi del nostro tempo .



Al centro di ‘Bello di mamma!’ (scritto dallo stesso Brignano con Graziano Cutrona, Manuela D’Angelo, Luciano Federico e Alessio Parenti) c’è un’idea semplice e potente: in un mondo che cambia velocemente, pieno di contraddizioni e richieste continue, tutti - prima o poi - sentiamo il bisogno di tornare a quell’abbraccio ancestrale che da bambini ci faceva sentire al sicuro. Il punto di partenza è l’immagine universale dell’infanzia: la voce della madre che risolveva le paure, una tazza di cioccolata, i cartoni animati, una coperta che scaldava gambe e cuore. Quel “bello di mamma” che proteggeva o, quando necessario, rimetteva in riga. Da qui Brignano costruisce un’osservazione più ampia sul presente: un’epoca in cui notizie allarmanti, tecnologia onnipresente e ritmi accelerati convivono con la nostalgia di quando tutto sembrava più chiaro.

Le provocazioni globali - dalle guerre all’Intelligenza Artificiale, dall’inclusione che a volte divide alle contraddizioni della transizione ecologica - diventano materiale comico e insieme terreno di riflessione. Ma la vera sfida è trovare un antidoto: recuperare un equilibrio emotivo in mezzo alla confusione. Ed è qui che entra in scena il linguaggio più autentico di Brignano: una risata che può essere beffarda o benevola, ironica o malinconica, ma sempre sincera e capace di rimettere ordine nel caos contemporaneo ‘Bello di mamma!’ è dunque un ritorno alle origini del one man show e, insieme, un passo avanti nella narrazione dell’attore: un racconto personale che diventa collettivo e che parla al pubblico attraverso emozioni condivise, fragilità riconoscibili e un umorismo che non rinuncia alla tenerezza. Ad accompagnare Brignano in ‘Bello di mamma!’ ci sarà un’orchestra composta da 10 elementi e 2 coriste.