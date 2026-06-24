Montenero di Bisaccia, gli Après La Classe in concerto per la festa di San Paolo Apostolo

Dopo aver incendiato piazze e festival in tutta Italia con il “Casa di Legno Tour”, gli Après La Classe tornano a spingere forte dal vivo, pronti a scrivere un nuovo capitolo del loro viaggio. Lunedì 29 Giugno alle ore 21:30 con ingresso gratuito, saliranno sul palco di piazza San Paolo a Montenero di Bisaccia in occasione della festività di San Paolo Apostolo.

Un ritorno naturale, fatto di sudore, musica e connessione vera con il pubblico, che da sempre rappresenta il cuore pulsante della band. A segnare questa nuova fase è il nuovo singolo “Fore de capu”, uscito da pochi giorni e realizzato insieme a Anthony B, leggenda della scena reggae mondiale. Un incontro che unisce Salento e vibrazioni internazionali, radici e sound globale, dando il via al “Fore de Capu Tour 2026”, pronto a portare ancora una volta tutta l’energia degli Après La Classe sui palchi, tra gente, bassi potenti e vibrazioni positive, confermando la band come una delle realtà live più solide della scena musicale italiana.

Il percorso degli Après La Classe inizia nel 1996 nel Salento e si sviluppa attraverso una carriera intensa fatta di dischi, tour e una forte identità live. Negli anni la band ha costruito un sound riconoscibile che mescola reggae, rock e sonorità mediterranee, diventando un punto di riferimento della scena italiana. Brani come Mammalitaliani, Paris, Alma Latina, per citarne alcuni, raccontano un percorso artistico capace di unire energia, impegno e contaminazione musicale, conquistando pubblico in tutta Italia e anche all’estero.

Nel corso della serata saranno presenti stand gastronomici che apriranno i battenti già dal giorno 28 giugno; per l'occasione sarà presente l'orchestra Italia Star.