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Fiocco azzurro in casa Masciotra: il vicesindaco Raffaele Masciotra Ã¨ diventato nonno

AttualitÃ 
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Una splendida notizia ha riempito di gioia la famiglia Masciotra. Il vicesindaco e assessore del Comune di Agnone, Raffaele Masciotra, Ã¨ diventato nonno del piccolo Lorenzo Masciotra, nato il 18 giugno 2026 alle ore 23:24 presso l'ospedale di Lodi.

Il neonato pesa 3.340 grammi ed Ã¨ lungo 52 centimetri. Grande felicitÃ  per i genitori Enzo e Denise, per i nonni Raffaele e Daniela e per tutti i familiari che hanno accolto con emozione l'arrivo del piccolo Lorenzo.

Al vicesindaco Raffaele Masciotra, alla sua famiglia e al nuovo arrivato giungano le piÃ¹ vive congratulazioni e gli auguri di salute, serenitÃ  e felicitÃ  per questo importante e meraviglioso evento.

Benvenuto Lorenzo!

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