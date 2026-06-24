Agnone, con “Smart Land 2.0” parte il percorso partecipativo per progettare una mobilità più sostenibile, accessibile e integrata nelle aree interne

Nell’ambito del progetto SMART LAND 2.0 – Sustainable Smart Mobility interconnected with public trAnsport in ruraL Areas, il Comune di Agnone promuove un percorso partecipativo finalizzato a costruire, insieme ai cittadini e agli attori del territorio, soluzioni innovative per una mobilità più sostenibile, intelligente e inclusiva nelle Aree Interne.

Il progetto è finalizzato a migliorare l’accessibilità e la qualità della mobilità locale attraverso la raccolta di dati, l’analisi dei bisogni del territorio e la co-progettazione di interventi capaci di favorire collegamenti più efficienti, ridurre l’uso dei mezzi privati e promuovere servizi innovativi e sostenibili.

A tal fine, siamo lieti di invitarVi a partecipare all’evento locale dedicato al confronto con stakeholder, istituzioni, imprese, associazioni e rappresentanti della comunità locale, un momento di ascolto e collaborazione volto a raccogliere esigenze, criticità e proposte utili alla definizione di strategie condivise per il futuro della mobilità del territorio.

L’incontro si terrà presso la Sala Consiliare di Palazzo San Francesco, Via Beato Lucci ad Agnone, nella giornata del 30 giugno 2026 (martedì), dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Nel corso della giornata saranno affrontati i principali temi legati alla mobilità locale e allo sviluppo delle aree interne, con momenti di approfondimento, condivisione dei dati territoriali e sessioni partecipative dedicate alla raccolta di idee e proposte operative.

La Vostra partecipazione rappresenta un contributo prezioso per costruire insieme un modello di mobilità più accessibile, sostenibile e rispondente alle esigenze della comunità. Confidando nella Vostra presenza, si porgono cordiali saluti.

IL SINDACO IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO Dr. Daniele SAIA Geom. Ettore