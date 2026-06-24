Castel del Giudice, il borgo si fa parola: torna RadicalMente Festival tra letteratura, pensiero e creatività

Nel cuore dell'Appennino molisano, l’11 e 12 luglio 2026 c’è la 4° edizione della rassegna dedicata alla cultura con grandi nomi del giornalismo e della letteratura tra cui Domenico Iannacone, Concita de Gregorio, Michela Ponzani, Nichi Vendola, Billy Costacurta. All’albergo diffuso Borgotufi si vive uno speciale soggiorno letterario. Reimmaginare la cultura interpretando il pensiero del sentire e di un modo di abitare il mondo in divenire.

A Castel del Giudice (IS) si terrà la 4° edizione di “RadicalMente Festival”, che l’11 e 12 luglio 2026 trasformerà il borgo simbolo di rigenerazione urbana, culturale e sostenibile delle aree interne dell’Appennino in un laboratorio vivo di riflessione sui temi portanti della contemporaneità. Radicalmente Festival vedrà come scenario la piazza panoramica dell’albergo diffuso Borgotufi, che apre lo sguardo alle cime degli Appennini molisani e abruzzesi.

Due giorni dedicati alla letteratura, al giornalismo, alla musica e alla creatività con incontri e talk con autori, artisti e intellettuali tra cui Domenico Innacone, Concita de Gregorio, Michela Ponzani, Nichi Vendola, ospiti speciali del mondo dello sport come Billy Costacurta e il tennista Vittorio Rubino.

E ancora musica, laboratori di teatro e calligrafia, letture sceniche, podcast, mostre fotografiche e di fumetto, face painting e attività per bambini. Tra la lettura di una pagina e l’altra, le chiacchierate saranno allietate dal migliore street food del territorio. L’albergo diffuso Borgotufi, 40 dimore in pietra nate dal sapiente recupero di antiche strutture rurali, con i due ristoranti, il centro benessere con piscina interna ed esterna, sarà la bellissima cornice del festival e dello speciale soggiorno letterario. Mentre il tramonto colorerà di mille sfumature le pietre delle case del borgo, si potrà partecipare agli eclettici appuntamenti di RadicalMente Festival, tra presentazioni di libri, aperitivi, workshop, laboratori creativi, mercatini di artigianato locale e cene a tema libro.

Con il codice sconto SOGGIORNOLETTERARIO da inserire al momento della prenotazione online sul sito web www.borgotufi.it si ottiene uno sconto del 10% su tutti i piani tariffari con un soggiorno minimo di 2 notti tra il 10 e il 12 luglio 2026. RadicalMente Festival è un evento letterario diretto da Luciana Petrocelli e promosso dal Centro Studi Casa Frezza in collaborazione con il Comune di Castel del Giudice, la Pro Loco “G. Caldora”, il Ministero della Cultura, Borgotufi Albergo Diffuso e Società Dante Alighieri, e rientra nella ricca programmazione culturale del progetto “Castel del Giudice Centro di (ri)Generazione dell’Appennino” con il quale il Comune di Castel del Giudice ha vinto il Bando Borghi del PNRR.

Per scaricare le immagini, link Drive: https://bit.ly/RadicalMente2026 Radicalmente Festival

Quando: 11-12 luglio 2026 Dove: Piazza di Borgotufi Albergo Diffuso, Castel del Giudice (IS) Ingresso: Libero e gratuito Sito web: www.casafrezza.com (sezione del Festival in continuo aggiornamento)

Social Radicalmente Festival Facebook: https://www.facebook.com/radicalmentefestival Instagram: https://www.instagram.com/radicalmente.festival

Per informazioni e prenotazioni: Borgotufi Albergo Diffuso Via Borgo Tufi, 80 86080 Castel del Giudice (IS) Tel. 0865 946820 Email: info@borgotufi.it Sito web: www.borgotufi.it Comune di Castel del Giudice (IS) Piazza Guglielmo Marconi, 11, Tel: +39 0865 946130 Sito web: www.comune.casteldelgiudice.is.it Social Facebook: https://www.facebook.com/CasteldelGiudiceCentrodiRiGenerazione Instagram: https://www.instagram.com/casteldelgiudicerigenerazione