Capracotta accoglie la Nazionale Juniores di Sci di Fondo a Prato Gentile

Capracotta ospita nei prossimi giorni dieci giovani atleti della Nazionale Juniores di sci di fondo, insieme allo staff tecnico, per la preparazione della prossima stagione invernale. Le piste di Prato Gentile, recentemente riconosciute come Centro Federale FISI, si confermano un punto di riferimento per l’allenamento degli azzurri e motivo di orgoglio per il territorio molisano.

Le dichiarazioni del sindaco di Capracotta Candido Paglione:

“Capracotta accoglie la Nazionale Juniores di Sci di Fondo. Nei prossimi giorni avremo l'onore di ospitare dieci giovani atleti della Nazionale Juniores di sci di fondo, cinque ragazze e cinque ragazzi, che hanno scelto le nostre piste e il nostro territorio per preparare la prossima stagione agonistica invernale. Insieme a loro saranno presenti il Direttore Tecnico Paolo Rivero e gli allenatori Andrea Gola e Fabio Pasini. A meno di un anno dal riconoscimento del nostro Centro Federale per lo Sci di Fondo e lo Skiroll da parte della Federazione Italiana degli Sport Invernali, questo arrivo rappresenta un segnale importante: il lavoro, la determinazione e gli investimenti di questi anni stanno dando risultati concreti. Le piste di Prato Gentile si confermano un punto di riferimento per la preparazione degli atleti azzurri. Per la nostra comunità è motivo di grande orgoglio vedere Capracotta scelta da chi costruisce il futuro dello sci di fondo italiano. È il riconoscimento di un percorso che valorizza il nostro patrimonio sportivo e naturale e che contribuisce a far conoscere sempre di più il nome di Capracotta e del Molise nel panorama nazionale. A tutti gli atleti e ai tecnici rivolgiamo il più caloroso benvenuto, con l'augurio che possano trovare qui le condizioni migliori per allenarsi, crescere e inseguire i loro sogni sportivi.”