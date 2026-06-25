Corecom Molise: attenzione ai deepfake, tra furto dâ€™identitÃ , disinformazione e cybercrime

Campobasso, 24 giugno 2026

I deepfake: cosa sono, perchÃ© sono pericolosi e come difendersi

I deepfake rappresentano una forma particolarmente grave di furto d'identitÃ digitale, poichÃ© possono attribuire a una persona parole, azioni o comportamenti mai avvenuti. La vittima perde cosÃ¬ il controllo non solo della propria immagine, ma anche delle proprie idee, opinioni e comportamenti. I deepfake possono inoltre collocare una persona in contesti inesistenti, danneggiandone reputazione, privacy e dignitÃ .

Tra le forme piÃ¹ pericolose di deepfake ci sono i deepnude, che consentono di creare immagini o video falsi a contenuto sessuale utilizzando il volto di una persona reale. Questi contenuti possono essere utilizzati per generare materiale pornografico, revenge porn, sexting, pornografia e pedopornografia. I deepfake vengono inoltre utilizzati anche per atti di cyberbullismo - soprattutto ai danni di giovani, vittime di umiliazioni, diffamazioni e ricatti online - per diffondere fake news e alimentare disinformazione, specie in ambito politico, influenzando opinioni e voti, e per compiere cybercrime, come phishing, spoofing e truffe informatiche, che sfruttano volti e voci falsificate per ingannare persone e sistemi di sicurezza.

Per contrastare questo fenomeno, le grandi aziende digitali e le autoritÃ stanno sviluppando strumenti capaci di individuare i deepfake e di limitarne la diffusione. Tuttavia, la difesa piÃ¹ efficace rimane la prudenza: evitare di condividere troppe immagini personali online, imparare a riconoscere possibili segnali di manipolazione, non diffondere contenuti sospetti e segnalare eventuali abusi alle piattaforme o alle autoritÃ competenti.

Di utilizzatori di servizi basati sullâ€™intelligenza artificiale, come Grok, ChatGPT e Clothoff e altri servizi analoghi disponibili online â€“ ribadendo la necessitÃ di poter intervenire per interdire il collegamento dallâ€™Italia a tali piattaforme di servizi. Il questo modo si potrebbe bloccare tempestivamente la viralitÃ delle condivisioni e la diffusione incontrollata di dati e materiali dannosi. Per saperne di piÃ¹, Ã¨ possibile consultare la guida sui deepfake realizzata dal Garante per la Protezione dei dati personali. Il Corecom Molise sensibilizza lâ€™opinione pubblica sulla pericolositÃ in rete.

Fonte:https://www.garanteprivacy.it/home



Prof. Vincenzo Cimino

Presidente Corecom Molise

