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Protezione Civile: in partenza un team avanzato per il Venezuela dopo il sisma

AttualitÃ 
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Lâ€™Italia risponde alla richiesta di supporto del Paese sudamericano Lâ€™Italia Ã¨ pronta a dare il proprio contributo operativo in risposta alla richiesta di soccorso internazionale a seguito dei forti terremoti che hanno colpito il Venezuela. Il Dipartimento della Protezione Civile Ã¨ al lavoro, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per predisporre la partenza nella giornata odierna di un team avanzato che, in raccordo con le autoritÃ  venezuelane, preparerÃ  lâ€™arrivo di un volo con operatori dei Servizi Sanitari regionali e dei Vigili del Fuoco, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile.

 Roma, 25 giugno 2026

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