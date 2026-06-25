Protezione Civile: in partenza un team avanzato per il Venezuela dopo il sisma

Lâ€™Italia risponde alla richiesta di supporto del Paese sudamericano Lâ€™Italia Ã¨ pronta a dare il proprio contributo operativo in risposta alla richiesta di soccorso internazionale a seguito dei forti terremoti che hanno colpito il Venezuela. Il Dipartimento della Protezione Civile Ã¨ al lavoro, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per predisporre la partenza nella giornata odierna di un team avanzato che, in raccordo con le autoritÃ venezuelane, preparerÃ lâ€™arrivo di un volo con operatori dei Servizi Sanitari regionali e dei Vigili del Fuoco, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile.

Roma, 25 giugno 2026