Strada dei Parchi e le aree protette di Abruzzo, Lazio e Molise alleate per promozione e tutela del territorio

Protocollo d'intesa finalizzato a un rinnovato impegno per la protezione e la tutela del territorio, oltre che alla promozione e all'informazione all'utenza, Ã¨ stato siglato all'Aquila, nella sede del Consiglio regionale d'Abruzzo, tra Strada dei Parchi, Spa del gruppo abruzzese Toto, concessionaria delle autostrade A24 e A25, e i Parchi nazionali d'Abruzzo Lazio e Molise, della Maiella e del Gran Sasso - Monti della Laga, e il Parco regionale Sirente Velino.

Tra le altre cose, sono previste, nelle aree di servizio lungo A24 e A25 e sui social, campagne promozionali per la valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale e turistico dei Parchi abruzzesi, comunicazione istituzionale, condivisione di informazioni, dati e mappature degli incidenti stradali causati dagli attraversamenti della fauna selvatica, propedeutici alla realizzazione di infrastrutture di sicurezza, come reti di protezione, sottopassi e dissuasori. Presenti per la firma l'amministratore delegato di Strada dei Parchi, Costantino Ivoi, il presidente del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, Giovanni Cannata, il commissario del Parco della Maiella, Lucio Zazzara, il presidente del Parco Sirente Velino, Francesco D'Amore, e il presidente del Parco Gran Sasso - Laga, Patrizio Schiazza.

"E' un importante risultato ottenuto grazie all'impegno e al lavoro svolto dal vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente Una sinergia tra privati e istituzioni, nella promozione del territorio e nella sensibilizzazione sui temi della sicurezza per l'ambiente e per gli utenti". "Strada dei Parchi ha impresso nel proprio nome il legame con le aree protette dell'Appennino centrale - ha sottolineao Ivoi - e il Protocollo Ã¨ la naturale riaffermazione di una missione. A24 e A25 sono le infrastrutture di mobilitÃ che connettono queste aree protette con Roma, la sua area metropolitana e con le province dell'Italia centrale.

Accanto ai colori bianco, blu e verde del nostro simbolo ci sono lo storico orso giallo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il lupo del Parco Nazionale della Maiella, l'orma del Parco Regionale Sirente Velino e Il camoscio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Siamo convinti che questa collaborazione sia una grande occasione per la valorizzazione dello straordinario patrimonio naturalistico, turistico e culturale dei territori, cosÃ¬ come proseguiamo con il massimo impegno affinchÃ© siano garantiti standard elevati di sicurezza per utenti ed ecosistemi lambiti dalle due autostrade"