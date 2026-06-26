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Molise, via libera al bando STEP da 43,8 milioni: sostegno a innovazione digitale e tecnologie green

Attualità
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Parte ufficialmente in Molise l’attesa iniziativa europea STEP (Strategic Technologies for Europe

Platform)

Con la Determinazione Dirigenziale n. 3636 del 24 giugno 2026, l'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+

Molise 2021-2027 ha approvato la scheda intervento denominata "Avviso STEP Molise": una dotazione

finanziaria pari a € 43.829.725,80 per sostenere l'autonomia strategica del territorio regionale

molisano.

L’iniziativa rappresenta la fase di avvio dell’attesa iniziativa europea STEP (Strategic Technologies for

Europe Platform), istituita con il Regolamento (UE) 2024/795, fortemente voluta dalla Commissione

Europea per sostenere la competitività e rafforzare l’autonomia strategica dell’Unione Europea

attraverso gli investimenti nelle tecnologie critiche.

L'obiettivo principale è sostenere gli investimenti produttivi delle PMI e delle Grandi Imprese che

intendono sviluppare e realizzare tecnologie altamente innovative e di frontiera. Si tratta di interventi

che possono generare ricadute significative per la competitività del territorio, contribuendo allo

sviluppo economico e alla creazione di nuova occupazione qualificata in Molise.

La dotazione finanziaria complessiva sarà destinata a due significativi e strategici settori del

Programma Regionale (PR) Molise:

• Priorità 11 – "Tecnologie deep tech, digitali e biotecnologie" (Obiettivo specifico RSO1.6 -

Azione 1.6.1): sostiene progetti volti allo sviluppo e alla fabbricazione delle tecnologie critiche (es.

tecnologie digitali e deep tech, inclusi semiconduttori avanzati, intelligenza artificiale, tecnologie

quantistiche, connettività avanzata e sistemi digitali di nuova generazione, biotecnologie,

bioinformatica e nanobiotecnologie) con riferimento ai prodotti finali, ai componenti e ai macchinari

specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti e alle materie prime critiche nonché

ai relativi servizi critici e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione di tali prodotti finali, anche in

coerenza con la Strategia di specializzazione intelligente S3 della Regione Molise. Accanto al sostegno

diretto agli investimenti produttivi, l’obiettivo specifico RSO1.6 include anche un intervento dedicato

allo sviluppo delle competenze specialistiche necessarie per far funzionare queste tecnologie.

L’obiettivo, quindi, è garantire che le imprese possano contare su personale adeguatamente formato e

che i lavoratori abbiano le competenze richieste per operare in questi settori all’avanguardia.

Per tale linea di intervento, sono stati destinati € 25.699.725,80.

• Priorità 12 – "Tecnologie pulite" (Obiettivo specifico RSO 2.9 - Azione 2.9.1): sostiene gli

investimenti produttivi di PMI e Grandi Imprese che intendono sviluppare e realizzare tecnologie

innovative con un impatto strategico significativo. Questi interventi mirano a generare benefici concreti

per lo sviluppo economico e per l’occupazione a livello regionale, generando il rafforzamento della

circolarità tramite il riciclaggio e lo sviluppo di soluzioni innovative per l’efficienza delle risorse nonché

la produzione di materiali alternativi e sostenibili (es. realizzazione di tecnologie a zero emissioni nette,

energie rinnovabili, reti intelligenti, cattura, utilizzo e stoccaggio della CO₂ e la decarbonizzazione dei

processi industriali).

Per tale linea di intervento, sono stati destinati € 18.130.000,00.

Il bando - di prossima pubblicazione - si rivolgerà a imprese singole o aggregate di qualsiasi

dimensione, dalle PMI alle Grandi Imprese.

Ciascuna impresa, sia in forma singola che aggregata, può presentare un unico progetto che può

riguardare solo una delle due Linee di Intervento dell’Avviso, a pena di inammissibilità di tutti i progetti

candidati.

Le agevolazioni saranno concesse in forma di sovvenzione diretta.

Sono ammissibili attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, oppure attività di solo sviluppo

sperimentale.

Il contributo massimo concedibile è fissato in:

• € 4.000.000,00 per le Piccole imprese;

• € 6.000.000,00 per le Medie imprese;

• € 8.000.000,00 per le Grandi imprese.

In caso di raggruppamenti di sole PMI il contributo massimo concedibile è di € 6.000.000,00.

In caso di raggruppamenti con la presenza di una GI il contributo massimo concedibile è di €

8.000.000,00.

L'efficacia e la rapidità della gestione tecnica ed endoprocedimentale del bando saranno garantite

dalla sinergia con la società in house Sviluppo Italia Molise S.p.A. per il tramite del Servizio

Competitività dei sistemi produttivi della Regione Molise.

Il cronoprogramma è serrato e guarda al futuro immediato: l’approvazione ufficiale del testo dell’Avviso

pubblico avverrà entro i prossimi 40 giorni, mentre l'apertura dello sportello per la presentazione delle

domande è prevista entro i successivi due mesi.

Con il debutto della piattaforma STEP, la Regione Molise compie un passo decisivo verso una

transizione industriale ecologica, digitale e ad altissima specializzazione qualificata.

#conilMoliseinEuropa

Campobasso, 26.06.2026

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