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ODV Cielo e Terra di Trivento a ExpoAid 2026, in corso a Rimini

In programma seminari e laboratori al Palacongressi nellâ€™ambito della manifestazione nazionale dedicata allâ€™inclusione e alla disabilitÃ , promossa dal Ministro per le DisabilitÃ  Alessandra Locatelli.

AttualitÃ 
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Ãˆ proseguita oggi a Rimini, con la seconda giornata di lavori, ExpoAid 2026, la manifestazione nazionale dedicata alla disabilitÃ , allâ€™inclusione e al Terzo Settore in programma al Palacongressi fino al 27 giugno.

Tra i partecipanti anche lâ€™ODV Cielo e Terra di Trivento, rappresentata dalla presidente Maria Mastroiacovo e da parte dello staff. La seconda giornata della manifestazione Ã¨ stata caratterizzata da seminari tematici e laboratori previsti dal programma ufficiale.


Nel corso della mattinata, la presidente dellâ€™associazione ha incontrato il Ministro per le DisabilitÃ  Alessandra Locatelli, promotrice dellâ€™iniziativa. La manifestazione si concluderÃ  domani con ulteriori appuntamenti dedicati ai temi dellâ€™inclusione, dellâ€™autonomia e della partecipazione delle persone con disabilitÃ .

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