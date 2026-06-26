ODV Cielo e Terra di Trivento a ExpoAid 2026, in corso a Rimini

Ãˆ proseguita oggi a Rimini, con la seconda giornata di lavori, ExpoAid 2026, la manifestazione nazionale dedicata alla disabilitÃ , allâ€™inclusione e al Terzo Settore in programma al Palacongressi fino al 27 giugno.

Tra i partecipanti anche lâ€™ODV Cielo e Terra di Trivento, rappresentata dalla presidente Maria Mastroiacovo e da parte dello staff. La seconda giornata della manifestazione Ã¨ stata caratterizzata da seminari tematici e laboratori previsti dal programma ufficiale.



Nel corso della mattinata, la presidente dellâ€™associazione ha incontrato il Ministro per le DisabilitÃ Alessandra Locatelli, promotrice dellâ€™iniziativa. La manifestazione si concluderÃ domani con ulteriori appuntamenti dedicati ai temi dellâ€™inclusione, dellâ€™autonomia e della partecipazione delle persone con disabilitÃ .