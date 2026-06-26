Nuovo commissario in Questura a Campobasso: prende servizio la dottoressa Cettina Liotti

Ha preso servizio presso la Questura di Campobasso un nuovo Commissario proveniente dal 114° Corso presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma.
E' la dottoressa Cettina LIOTTI, laureata presso l'Università degli Studi del Molise nel 2021 con il massimo dei voti.
Durante la formazione presso la Scuola Superiore di Polizia ha ottenuto un Master di II livello in "Organizzazione Management Pubblico e Leadership nella Pubblica Sicurezza" all'Università LUISS Guido CARLI di Roma.
La presentazione ufficiale del nuovo Commissario è avvenuta nella mattinata di ieri nell'Ufficio del Questore Domenico FARINACCI che ha accolto il nuovo Funzionario.
Alla nuova arrivata, il Questore, i Funzionari ed i Dirigenti della Questura danno il benvenuto augurandole un proficuo lavoro.