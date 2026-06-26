Trivento, Jake La Furia a Fonte del Cerro: palco pronto per il grande concerto di sabato sera

Questa mattina a Trivento, in contrada Fonte del Cerro, Ã¨ stato completato lâ€™allestimento del palco che domani sera, sabato 27 giugno alle ore 21, ospiterÃ Jake La Furia, evento clou del programma civile della Festa di Santâ€™Antonio di Padova.

La manifestazione entrerÃ perÃ² nel vivo giÃ questa sera con il primo appuntamento del weekend. Protagonisti saranno il gruppo triventino Bella Domanda, seguito dai DJ Tony Medusa, Marco Gianserra, The Arizona e dalla voce di Paoletto, in una serata dedicata agli artisti e alle espressioni musicali del territorio.

Lâ€™allestimento Ã¨ il segno piÃ¹ visibile di un lavoro iniziato mesi fa. Dietro lâ€™arrivo di Jake La Furia câ€™Ã¨ infatti lâ€™impegno del comitato feste guidato da Giuseppe Florio, dei volontari e delle numerose realtÃ che hanno sostenuto lâ€™organizzazione della manifestazione. Un percorso che richiede mesi di preparazione e che, come da tradizione, non si conclude con lâ€™ultima serata: terminata la festa, si inizierÃ giÃ a lavorare allâ€™edizione successiva.

Per la serata di domani Ã¨ previsto lâ€™arrivo di pubblico proveniente da numerosi comuni del territorio e anche da fuori regione, a testimonianza della crescente notorietÃ della festa. Ad accompagnare le due serate di musica sarÃ anche lâ€™area ristoro curata dal comitato feste. Con tutto ormai pronto, Fonte del Cerro si appresta a vivere il momento culminante di mesi di lavoro e organizzazione.