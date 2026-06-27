Tre coppie di gemelli in un solo giorno: al Cardarelli una vera festa della vita

Ci sono giornate in corsia che non si dimenticano, ma quella vissuta nelle ultime 24 ore nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Cardarelli di Campobasso ha decisamente il sapore dello straordinario. Nel giro di un solo giorno, le sale parto del nosocomio molisano hanno visto venire alla luce ben tre coppie di gemelli. Sei neonati che, con i loro vagiti quasi simultanei, hanno riempito di gioia le culle del reparto e messo a dura prova â€“ con esiti eccellenti â€“ l'efficienza della macchina sanitaria locale.

Un evento piÃ¹ unico che raro, statisticamente formidabile, che ha trasformato il reparto in una vera e propria festa della vita a ciclo continuo.

Una staffetta di fiocchi rosa e azzurri

Il personale medico, ostetrico e infermieristico si Ã¨ trovato a gestire una vera e propria "maratona delle nascite". I parti si sono succeduti a ritmo serrato, alternando tecniche e storie diverse, ma uniti tutti dallo stesso identico lieto fine.

Dietro un evento cosÃ¬ ravvicinato e complesso c'Ã¨ il lavoro silenzioso e impeccabile di un intero team multidisciplinare. Gestire tre parti gemellari in contemporanea richiede una sincronizzazione perfetta tra l'Ã©quipe di Ostetricia e Ginecologia, i medici di Neonatologia, il personale di Anestesia e le infaticabili ostetriche.

"Un risultato che dimostra non solo la straordinarietÃ dell'evento, ma anche l'assoluta prontezza e la qualitÃ assistenziale del nostro punto nascita," commentano informalmente dalla corsia, stanchi ma visibilmente emozionati per aver preso parte a una giornata storica.

Al Cardarelli si Ã¨ assistito a un vero e proprio inno alla vita, una di quelle notizie che scaldano il cuore e che ricordano l'importanza fondamentale della sanitÃ d'eccellenza sul territorio. Alle tre coppie di genitori e ai loro sei splendidi bambini vanno gli auguri piÃ¹ affettuosi da parte di tutta l'ASReM