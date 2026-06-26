Cambio al vertice del Rotary Club Agnone: Vittorio Labanca raccoglie il testimone di Marinell

AGNONE â€“ Si Ã¨ svolta ieri sera, presso un ristorante del centro storico di Agnone, la tradizionale cerimonia del passaggio del martelletto del Rotary Club Agnone. Il presidente uscente, Armando Marinelli, ha passato il testimone al giornalista, direttore de L'Eco Alto Molise-Vastese e Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, Vittorio Labanca, che guiderÃ il sodalizio per l'anno rotariano 2026-2027.

Alla cerimonia hanno preso parte circa 40 soci, i presidenti dei Rotary Club di Campobasso, Isernia e Larino, insieme a numerose autoritÃ civili, militari e religiose. Presenti il sindaco di Agnone e presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, il capitano della Compagnia dei Carabinieri di Agnone, Matteo Genovese, e il presidente dell'Associazione Amici del Teatro Italo Argentino, Carmine Carosella.

Nel corso della serata, il neo presidente Vittorio Labanca ha illustrato i programmi e i progetti che caratterizzeranno il nuovo anno sociale, presentando anche il nuovo organigramma del club. Tra le figure di rilievo della squadra dirigente figura Manuela Di Lullo,eletta segretaria,, imprenditrice, giÃ presidente del Rotary Club Agnone e Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Nel suo intervento, Labanca ha ribadito l'impegno del club nel promuovere iniziative di servizio a favore della comunitÃ , nel rafforzare i valori dell'etica professionale e nel consolidare la collaborazione con le istituzioni e le associazioni del territorio.

Labanca resterÃ alla guida del Rotary Club Agnone fino al 30 giugno 2027.

Il Rotary Club Agnone, appartenente al Distretto 2090, Ã¨ una realtÃ da oltre vent'anni attiva sul territorio e riunisce professionisti, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni accomunati dalla volontÃ di realizzare progetti di volontariato, promuovere l'etica professionale e favorire la pace e la comprensione tra i popoli.