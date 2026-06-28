Campomarino Lido, cade dalla scala durante una riparazione: 66enne trafitto da un piolo in ferro

Nel pomeriggio di sabato 27 giugno una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Termoli Ã¨ intervenuta a Campomarino Lido, in supporto al personale del 118, per soccorrere un uomo di 66 anni rimasto ferito durante lavori di riparazione a una tenda da sole.

Lâ€™uomo era intento a effettuare lâ€™intervento quando Ã¨ caduto dalla scala che stava utilizzando. Durante la caduta Ã¨ rimasto trafitto da un piolo in ferro staccatosi dalla stessa scala. I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale sanitario nelle delicate operazioni di messa in sicurezza e recupero del ferito, successivamente trasportato allâ€™ospedale di Termoli e poi trasferito allâ€™ospedale di Campobasso.

Intorno alle 21:30 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso Ã¨ intervenuta presso lâ€™ospedale per assistere il personale sanitario durante il delicato intervento di rimozione della porzione del piolo in ferro ancora conficcata nel corpo dellâ€™uomo, consentendo ai medici di operare in condizioni di maggiore sicurezza. Lâ€™operazione si Ã¨ conclusa con successo e il corpo estraneo Ã¨ stato rimosso.

Foto di repertorio: ANSA