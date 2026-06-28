Larino, il Tribunale condanna ASReM: risarciti due medici per mancato riposo dopo la reperibilitÃ festiva

Il Tribunale del Lavoro di Larino ha condannato lâ€™ASReM al risarcimento di due dirigenti medici per la mancata concessione dei riposi compensativi dopo i turni di pronta disponibilitÃ festiva. La sentenza, pronunciata dalla giudice Silvia Cucchiella e pubblicata il 24 giugno 2026, riconosce ai due sanitari un danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto al riposo.

I ricorrenti, rappresentati e difesi dallâ€™avv. Luca Damiano del Foro di Vasto, avevano denunciato di essere stati chiamati regolarmente in servizio ordinario immediatamente dopo i turn idi reperibilitÃ attiva festiva, senza poter usufruire delle previste ore di recupero psicofisico. Secondo quanto emerso in giudizio, i due professionisti avrebbero effettuato diversi turni di servizio senza il successivo riposo compensativo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale della dirigenza medica.

Il Tribunale ha ritenuto fondate le loro richieste, evidenziando come la documentazione prodotta dai ricorrenti â€“ in particolare i cartellini marcatempo â€“ dimostrasse lâ€™effettivo svolgimento dellâ€™attivitÃ lavorativa durante i turni di reperibilitÃ .

Nella motivazione, il giudice richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione ed i principi costituzionali a tutela del diritto al riposo, sottolineando che la mancata fruizione dei recuperi determina un danno presunto per il lavoratore, legato alla maggiore gravositÃ della prestazione e allâ€™impossibilitÃ di recuperare le energie psicofisiche.

La decisione del Tribunale di Larino si inserisce nel crescente contenzioso relativo al rispetto dei tempi di riposo del personale sanitario, tema particolarmente sensibile alla luce delle croniche carenze di organico che interessano molte strutture ospedaliere.