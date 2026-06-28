Il ricordo di Mattarella per Enrico De Nicola nell'80Â° anniversario della sua elezione

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

Â«Nellâ€™ottantesimo anniversario dellâ€™elezione di Enrico De Nicola a Capo provvisorio dello Stato, desidero commemorarne la figura di significativo esponente della vita pubblica del nostro Paese, protagonista del processo di strutturazione e consolidamento della democrazia italiana e dello stesso ordinamento repubblicano.

Enrico De Nicola, fin da giovane, si contraddistinse per le spiccate abilitÃ nellâ€™interpretare la professione forense con spirito di imparzialitÃ e rispetto della giustizia che gli valse stima e considerazione nellâ€™avvocatura del foro di Napoli.

Deputato del Regno, Presidente della Camera prima dellâ€™avvento del regime fascista, fu autore di un progetto di rinnovamento della composizione assembleare con lâ€™introduzione delle commissioni permanenti e la creazione dei gruppi parlamentari.

Parlamentare di impronta liberale, si oppose alla deriva autoritaria del fascismo, ritirandosi dalla vita pubblica in quel periodo storico, per poi intraprendere nuovamente il suo impegno istituzionale allâ€™indomani della caduta di Mussolini.

In quella delicata fase, si deve a De Nicola la formula atta a superare la paralisi istituzionale che opponeva la monarchia al Comitato di Liberazione Nazionale, indicando la via della Luogotenenza come strumento per avviare la transizione democratica dopo il fascismo, propedeutica allâ€™abdicazione del Re Vittorio Emanuele III.

Sostenitore della causa monarchica, membro della Consulta Nazionale, furono il suo prestigio, la sua straordinaria capacitÃ di mediazione, a portare il giurista napoletano a essere eletto con ampio consenso Capo provvisorio dello Stato dopo la scelta repubblicana del referendum del 2 giugno 1946.

Unica personalitÃ ad avere ricoperto gli incarichi di Presidente della Camera dei Deputati del Regno dâ€™Italia, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Corte Costituzionale e di Presidente della Repubblica, De Nicola recÃ² nelle rispettive funzioni caratteri di competenza, probitÃ e austeritÃ che gli valsero rispetto e apprezzamento.

La Repubblica ricorda la sua figura con gratitudineÂ».

Roma, 28 giugno 2026

