Contributo di 5.000 euro per i caregiver familiari: aperto il bando

L’intervento è volto a migliorare la qualità della vita del caregiver familiare, sostenendone il ruolo anche attraverso il riconoscimento dello status di caregiver familiare a cura dell’Ambito Territoriale Sociale competente per territorio, che rilascerà la “Card del Caregiver” di cui alla L.R. n. 13/2025 e successive Linee guida approvate con DGR n. 26 del 03/2026. Le operazioni finanziabili devono essere finalizzate al sostegno e alla valorizzazione del caregiver familiare quale soggetto che presta in modo continuativo attività di cura e assistenza a persone con disabilità o non autosufficienti.

e azioni ammesse a finanziamento devono essere orientate a sostenere il caregiver familiare nello svolgimento delle attività di cura e assistenza continuativa nei confronti della persona assistita attraverso gli interventi di cui della L.R. 13/2025.

Il contributo riconosciuto è pari ad € 5.000,00, in favore del caregiver familiare in stato di disoccupazione/inoccupazione e con indicatore ISEE socio-sanitario inferiore o uguale a euro 50 mila ed elevati ad euro 65 mila per i nuclei familiari che hanno al loro interno un minore convivente con disabilità.

Per maggiori informazioni e per consultare il bando:

https://prfesrfse2127.regione.molise.it/wp-content/uploads/2026/06/copia_allegato1_scheda_di_intervento_rev_09_06_2026.pdf