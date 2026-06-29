Tirocini estivi di orientamento: la Regione Molise approva gli indirizzi operativi, piÃ¹ opportunitÃ  per studenti e imprese

Con la delibera di Giunta n. 181 del 22 giugno 2026, la Regione Molise ha approvato gli indirizzi operativi per i tirocini estivi di orientamento, previsti dalla legge regionale n. 13 del 2013 ma rimasti, per anni, privi di una disciplina applicativa aggiornata e uniforme. Si colma cosÃ¬ un vuoto che aveva di fatto lasciato senza strumenti regolamentati â€” e quindi senza tutele â€” esperienze lavorative estive che continuavano a svolgersi nella zona grigia dell'informalitÃ . Il provvedimento si rivolge a studentesse e studenti iscritti a percorsi scolastici, formativi o universitari, offrendo loro la possibilitÃ di avvicinarsi al mondo del lavoro durante la sospensione estiva delle attivitÃ didattiche attraverso un percorso strutturato, con progetto formativo individuale, tutor di riferimento, monitoraggio e attestazione finale. A

beneficiarne saranno anche le imprese â€” commerciali, turistiche, artigiane, del terziario â€” che potranno accogliere giovani collaboratrici e collaboratori entro un quadro finalmente chiaro, garantendo alle attivitÃ produttive del territorio un supporto qualificato nelle settimane di maggiore intensitÃ operativa.

Â«Per troppo tempo â€” dichiara l'Assessore regionale al Lavoro Gianluca Cefaratti â€” i tirocini estivi hanno vissuto nell'ambiguitÃ : chi li svolgeva non aveva tutele, chi li proponeva non aveva certezze. Con questo provvedimento diamo finalmente forma a uno strumento che esiste nella nostra legislazione da oltre dieci anni ma che non aveva mai trovato piena attuazione. Non Ã¨ un'operazione burocratica: Ã¨ una scelta di civiltÃ verso i giovani molisani, che meritano di fare le prime esperienze di lavoro con dignitÃ , sicurezza e con garanzie. E insieme Ã¨ un segnale concreto alle nostre imprese, soprattutto quelle legate al turismo e al commercio stagionale: il territorio ha bisogno di loro, e noi siamo al loro fianco con strumenti che funzionano.Â»

Â«Questo atto â€” aggiunge il Presidente della Regione Molise Francesco Roberti, conferma la direzione che stiamo dando alla nostra Regione. Tenere i giovani in Molise, o almeno fare in modo che chi studia fuori abbia ragione di tornare ogni estate. Non Ã¨ solo una questione solo affettiva: Ã¨ una politica. Ogni ragazza e ogni ragazzo che scopre tra le nostre imprese e i nostri paesi che il lavoro puÃ² essere anche unâ€™avventura formativa Ã¨ un legame in piÃ¹ con questa terra. La Giunta ha lavorato con serietÃ per restituire concretezza a una norma che esisteva sulla carta da troppo tempo.Â»