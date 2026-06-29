Bonefro presenta la II edizione del Bonefro International Music Network

Si terrÃ dopodomani, mercoledÃ¬ 1Â° luglio alle ore 17.00, presso l'Assessorato regionale al Turismo e alla Cultura in via Milano a Campobasso, la conferenza stampa di presentazione della II edizione del Bonefro International Music Network, l'evento internazionale che, dal 20 al 25 luglio, trasformerÃ il borgo molisano in un crocevia di musica, arte e cultura tra Italia e Corea del Sud.

Promosso con la direzione artistica dell'Associazione Nexum APS e di Idea Arts Forum, con il sostegno del Comune di Bonefro e patrocinato dalla Regione Molise, il festival torna dopo il successo della prima edizione con un programma ancora piÃ¹ ricco, che unisce alta formazione musicale, opera lirica, arti visive e tradizioni orientali.

Durante la settimana sono previsti il Campus Lirico Internazionale, una mostra collettiva di artisti coreani, la tradizionale sfilata in Hanbok, la cerimonia coreana del tÃ¨, dimostrazioni di taekwondo, la suggestiva Cena in Bianco con degustazioni e prodotti tipici, fino ai grandi appuntamenti musicali con la rappresentazione de Le Nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart e il Concerto Finale delle Masterclass. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito.

Â«Il Bonefro International Music Network Ã¨ molto piÃ¹ di un festival musicale: Ã¨ un progetto di crescita culturale, di apertura internazionale e di valorizzazione del nostro territorioÂ», dichiara il Sindaco di Bonefro, Nicola Montagnano.

Â«Siamo orgogliosi che, per il secondo anno consecutivo, il nostro Comune possa diventare ancora una volta un punto d'incontro tra popoli, tradizioni e giovani talenti provenienti da tutto il mondo. Un evento che, come per la scorsa edizione, ha l'obiettivo di creare un ponte culturale tra Molise e Corea del Sud, dando vita anche a un percorso virtuoso di cooperazione culturale e promozione turistica.Â»

La direzione artistica, firmata dall'Associazione Nexum APS e da Idea Arts Forum, ha dato vita a un cartellone ricco di eventi quotidiani, mostre, sfilate e concerti lirici, tutti a ingresso gratuito.

Tutti gli Organi di stampa sono invitati a partecipare

Il programma:

Il festival si aprirÃ lunedÃ¬ 20 luglio presso l'Ex Convento Santa Maria delle Grazie con l'inaugurazione del Campus Lirico Internazionale e della Mostra Collettiva di Artisti Coreani, un'occasione unica per scoprire le arti visive del Paese asiatico.

Le giornate successive offriranno una vera e propria immersione nella cultura coreana e nella convivialitÃ .

MartedÃ¬ 21 luglio (ore 21.30, Auditorium Baranelli): la spettacolare Sfilata tradizionale in Hanbok, l'antico e affascinante abito tradizionale coreano.

MercoledÃ¬ 22 luglio (ore 17.30, Chiostro dell'Ex Convento): la suggestiva Cerimonia coreana del tÃ¨ e una dimostrazione dell'arte del taekwondo.

GiovedÃ¬ 23 luglio (dalle ore 20.00, Largo Convento): la Cena in Bianco, una serata conviviale arricchita dalla vendita di prodotti tipici coreani, durante la quale i partecipanti potranno allestire la propria tavola per condividere cibo e musica.

I grandi appuntamenti con la musica classica

Il weekend sarÃ dedicato ai frutti del lavoro didattico del Campus Lirico Internazionale e delle masterclass.

VenerdÃ¬ 24 luglio (ore 21.30, Auditorium Baranelli) andrÃ in scena uno dei capolavori del repertorio operistico, Le Nozze di Figaro di W. A. Mozart, che vedrÃ protagonisti gli studenti del Campus. L'opera si avvale di un team di docenti di altissimo profilo: Cecilia Yoonsoon Lee (soprano), Claudia Mariano (maestro collaboratore), Filippo Tadolini (regista) e Lee TaeYoung (direttore d'orchestra).

Sabato 25 luglio (ore 18.30, Auditorium Baranelli): il festival si chiuderÃ con il grande Concerto Finale delle Masterclass, che vedrÃ sul palco gli allievi guidati dai docenti Ettore Leccese (tromba), Veronica Fabbri (violoncello), Claudia Mariano (repertorio vocale) e Roberto Di Carlo (musica d'insieme).

L'iniziativa vanta il patrocinio della Regione Molise, il sostegno del Comune di Bonefro e la collaborazione di importanti partner culturali internazionali, a testimonianza del valore sociale, turistico e artistico del progetto.

Contatti e informazioni: associazionenexum@gmail.com