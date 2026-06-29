La lingua come strumento di integrazione: cerimonia di consegna degli attestati alla Camera del Lavoro CGIL Molise

-Domani 30 giugno 2026 alle ore 18:00, nella sede della Camera del Lavoro CGIL Molise sita in via Mosca n. 11 a Campobasso, celebreremo la consegna degli attestati agli immigrati che hanno frequentato i corsi di lingua italiana, promossi dalla CGIL Molise in collaborazione con laSocietà Dante Alighieri. Insieme alla Presidente della Società Dott.ssa Angioletta Iavasile abbiamo visto concretizzarsi un passo importante verso l’integrazione e la crescita personale di ciascuno degli immigrati partecipanti, trasformando un percorso formativo in un vero ponte tra le culture.

Questi corsi sono parte integrante del progetto di alfabetizzazione dei migranti, uno dei campi di azione della CGIL che rende la nostra identità sempre più aperta, coraggiosa e inclusiva. Con questa iniziativa la CGIL e la Società Dante Alighieri hanno contribuito a rafforzare la sicurezza e la valorizzazione delle persone che ogni giorno partecipano alla nostra crescita economico/sociale: iniziativa che ha come obiettivo quello di mettere al centro la persona e che vede la diversità come motore del progresso.

Siamo orgogliosi di aver portato nella nostra Camera del Lavoro la formazione linguistica come strumento fondamentale per rafforzare integrazione e senso di appartenenza, trasformando ogni passo verso l’inclusione in energia che alimenta il futuro della nostra comunità. Alla consegna degli attestati oltre alla Presidente della Società Dante Alighieri dott.ssa Angioletta Iavasile e al Segretario Generale della CdLT Molise Paolo De Socio saranno presenti la dott.ssa Raffaella Fiorani, responsabile nazionale del progetto di alfabetizzazione linguistica dei migranti della Società Dante Alighieri, la Prefetta di Campobasso dott.ssa Michela Lattarulo e la Sindaca del Comune di Campobasso dott.ssa Marialuisa Forte