Meteo Molise: da stabilitÃ  a instabilitÃ , attesi temporali anche intensi nei prossimi giorni

CAMPOBASSO/ISERNIA. Meteo in Molise: da domani 30 giugno, ma soprattutto mercoledÃ¬, anticiclone subtropicale in indebolimento con arrivo di qualche rovescio o temporale non solo in Appennino, ma anche su coste e pianure, contestualmente ad uno smorzamento della canicola. Ma attenzione: dato il calore accumulato saranno possibili fenomeni localmente violenti a carattere di nubifragi, con grandinate e colpi di vento improvvisi.

Ma ecco le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

MARTEDIâ€™: un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali e subappennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per lâ€™intera giornata. Sullâ€™Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolositÃ , talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Ras

MERCOLEDIâ€™: lâ€™alta pressione cede rapidamente favorendo la formazione di deboli piogge pomeridiane, in esaurimento serale ma con residua nuvolositÃ . Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per lâ€™intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul subappennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge nel pomeriggio. Sullâ€™Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolositÃ , talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico a 4200 metri. Mare poco mosso.

GIOVEDIâ€™: una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione determinando molte nubi, foriere di acquazzoni o temporali diurni. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolositÃ ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul subappennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sullâ€™Appennino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico a 4000 metri. Mare da mosso a molto mosso.



