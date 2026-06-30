Campobasso, gli ultimi 32 Allievi Carabinieri del 145Â° Corso donano il sangue: raggiunte 250 donazioni nellâ€™intero ciclo addestrativo

Si Ã¨ conclusa con un importante gesto di solidarietÃ l'esperienza formativa degli ultimi 32 Allievi Carabinieri del 145Â° Corso di Formazione della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, che hanno partecipato a una giornata di donazione del sangue organizzata in collaborazione con l'AVIS Comunale di Campobasso, grazie al rapporto consolidato voluto dal Comandante della Scuola Colonnello Bruno Capece.

Con questa ultima iniziativa, il 145Â° Corso ha raggiunto il significativo traguardo di 250 donazioni complessive effettuate nel corso dell'intero ciclo addestrativo, a testimonianza della sensibilitÃ e dell'alto senso civico dimostrati dagli Allievi nei confronti della collettivitÃ . La donazione volontaria, anonima e gratuita del sangue rappresenta un gesto di straordinario valore sociale, fondamentale per assicurare la disponibilitÃ di emocomponenti indispensabili per le attivitÃ sanitarie quotidiane e per far fronte alle situazioni di emergenza. Attraverso questa iniziativa, i giovani Carabinieri hanno espresso concretamente i valori di altruismo, responsabilitÃ e servizio che ispirano l'azione dell'Arma dei Carabinieri.

L'attivitÃ rientra nel consolidato rapporto di collaborazione tra la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso e l'AVIS Comunale di Campobasso, una sinergia che negli anni ha consentito di diffondere tra gli Allievi la cultura della donazione e della solidarietÃ , contribuendo in maniera concreta al sostegno del sistema trasfusionale locale. Il raggiungimento delle 250 donazioni costituisce un risultato di particolare rilievo e conferma come il percorso formativo degli Allievi non si limiti alla preparazione professionale, ma comprenda anche la crescita dei valori etici e civici che caratterizzano il servizio nell'Arma. Con quest'ultima donazione, dice Eugenio Astore, Vicario dellâ€™Avis di Campobasso, gli Allievi del 145Â° Corso concludono il loro percorso presso la Scuola di Campobasso lasciando un segno concreto di vicinanza alla comunitÃ , nella consapevolezza che ogni sacca di sangue donata puÃ² contribuire a salvare vite umane.