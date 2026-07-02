Agnone, dalla Giunta comunale contributi alle famiglie per i centri estivi 2026: arrivano 4.475 euro dal Fondo nazionale

Il Comune di Agnone attiva anche per l’estate 2026 un sostegno economico alle famiglie con minori per favorire la partecipazione ai centri estivi, ai servizi socio-educativi e alle attività ricreative e sportive presenti sul territorio.

La Giunta comunale ha preso atto del finanziamento pari a 4.475,89 euro assegnato al Comune dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, nell’ambito del Fondo nazionale destinato al potenziamento dei servizi educativi e ricreativi per i minori. Le risorse derivano dal decreto ministeriale dell’8 maggio 2026 e dal successivo provvedimento del 17 giugno 2026 che ha individuato i Comuni beneficiari, tra cui Agnone.

Secondo quanto stabilito nella delibera, il contributo sarà destinato alle famiglie residenti con figli che abbiano frequentato centri estivi nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre