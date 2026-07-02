Campobasso: via libera alla rottamazione “quinquies” dei tributi locali, sanzioni azzerate per famiglie e imprese

(Campobasso, 2 luglio 2026). Una misura di forte rilevanza sociale per andare incontro ai cittadini in difficoltà economica e, al contempo, consentire all’Ente di recuperare risorse preziose. Il Consiglio comunale di Campobasso ha approvato la delibera di adesione alla Rottamazione-quinquies (definizione agevolata), lo strumento normativo che permette di regolarizzare la propria posizione fiscale nei confronti del Comune con un sensibile risparmio. Grazie a questo provvedimento, i contribuenti che hanno pendenze relative ai tributi comunali e ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 potranno estinguere il proprio debito versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e le spese di notifica. Saranno completamente azzerate le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio.

Su forte impulso della Commissione Bilancio, l’agevolazione includerà eccezionalmente anche la possibilità di sanare le morosità legate agli arretrati degli affitti degli alloggi comunali. «Non si tratta solo di una misura di riscossione, ma di un atto di equità e vicinanza sociale verso chi si trova in una situazione di morosità incolpevole - spiega l’Amministrazione comunale -.

Abbattiamo sanzioni e interessi gravosi per dare un aiuto concreto al tessuto produttivo e alle famiglie di Campobasso, agevolando chi intende mettersi in regola e ripulire il proprio storico esattoriale». Le scadenze. I contribuenti di Campobasso potranno presentare la domanda di adesione in via telematica a partire dal 16 settembre e fino al 31 ottobre 2026, secondo le modalità operative che verranno dettagliate entro la metà di settembre sul portale istituzionale del Comune. fai titolo