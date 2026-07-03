Napoli Afragola entra nella rete del Regionale: piÃ¹ collegamenti con l'Alta VelocitÃ 

Napoli, 3 luglio 2026 Da venerdÃ¬ 4 luglio i treni del Regionale di Trenitalia fermeranno, per la prima volta, nella stazione di Napoli Afragola, rafforzando lâ€™integrazione tra il trasporto ferroviario regionale e lâ€™alta velocitÃ e ampliando le opportunitÃ di collegamento per il territorio. Lâ€™attivazione della fermata di Napoli Afragola consente una connessione diretta con la rete nazionale dellâ€™Alta VelocitÃ e con il nuovo itinerario AV/AC Napoliâ€“Bari, con benefici immediati per i passeggeri diretti verso Caserta e lungo le principali direttrici campane, migliorando accessibilitÃ e intermodalitÃ del sistema ferroviario. Nei giorni feriali 70 treni delle relazioni Napoli â€“ Caserta via Cancello, Napoli â€“ Vairano â€“ Cassino e Napoli Campi Flegrei â€“ Caserta â€“ Capua fermerÃ a Napoli Afragola, con unâ€™offerta complessiva di circa oltre 56mila posti.

Nei giorni festivi sono previsti 23 collegamenti, per circa 18mila posti complessivi. Per quanto riguarda, invece, la relazione Napoli - Bojano - Campobasso, lâ€™offerta complessiva sulla linea prevedrÃ 4 coppie di treni al giorno garantendo cosÃ¬ la copertura delle diverse fasce orarie. Per ottimizzare al massimo lâ€™esperienza di viaggio, lâ€™offerta del Regionale Molise Ã¨ stata oggetto di una lieve rimodulazione oraria. Contestualmente entreranno in esercizio anche le nuove stazioni di Acerra, Valle di Maddaloni e Dugenta â€“ Frasso Telesino; mentre le fermate di Casalnuovo e Afragola Centro Commerciale saranno attivate in una fase successiva. Per garantire la continuitÃ del servizio, nella tratta tra Casalnuovo e Afragola sarÃ attivo un servizio bus con 112 corse giornaliere. Lâ€™iniziativa si inserisce nel percorso di sviluppo e potenziamento dellâ€™offerta regionale in Campania con lâ€™obiettivo di rendere piÃ¹ efficiente e capillare lâ€™interscambio tra le diverse tipologie di servizio ferroviario e favorire una mobilitÃ sempre piÃ¹ integrata.