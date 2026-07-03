La missione dei Vigili del fuoco italiani premiata con la medaglia di "Eroe del Venezuela"

La presidente Rodriguez insignisce la missione dei vigili del fuoco italiani della medaglia di "Eroe del Venezuela" La presidente Rodriguez consegna la onorificenza di Eroe del Venezuela al contingente dei Vigili del fuoco italiani per l'aiuto nelle operazioni di soccorso dopo il terremoto fai un titolo Data di pubblicazione 03 Luglio 2026 Categoria Missione Internazionale La presidente venezuelana Delcy Rodriguez Gomez ha insignito i vigili del fuoco italiani impegnata nei soccorsi alla popolazione colpita dal sisma con la medaglia di “Eroe del Venezuela”.

La consegna dell'onorificenza è avvenuta con una cerimonia che si è svolta all'aeroporto di La Guaira poco prima del rientro in Italia del primo contingente dei vigili del fuoco, della Protezione Civile e dei funzionari della Farnesina. È il massimo riconoscimento della nazione alla dedizione, alla nobiltà e all'eroismo di chi, sfidando tutte le difficoltà, consacra il proprio operato all'assistenza e all'aiuto umanitario nel nostro territorio. "Il dolore che c'è nel nostro cuore si converte in gratitudine per tutti i team dei 31 Paesi che sono venuti qui per supportare il popolo venezuelano” - ha detto la presidente nel suo discorso

. “Ogni squadra di soccorritori arrivata qui ha significato speranza per noi. Oggi andate via oggi ma resterete per sempre nei nostri cuori". "Siamo molto orgogliosi di rappresentare l'Italia”, ha detto il team leader del team Usar italiano, Ciro Bolognese, “Speriamo che i nostri sforzi siano utili a dare una speranza alla popolazione venezuelana. Non dimenticheremo mai questa esperienza, il Venezuela e il suo popolo. Porteremo il Venezuela per sempre nel nostro cuore".

Insieme al contingente dei vigili del fuoco italiani è stata insignita con la medaglia di 'eroe del Venezuela' anche la missione Svizzera, di rientro a Zurigo, insieme con i cani del gruppo cinofilo elvetico impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso tra le macerie.