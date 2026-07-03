Aggredisce i genitori davanti ai fratelli minori: 20enne arrestato per maltrattamenti in famiglia a Campobasso

Chiama la polizia durante una violenta lite con il figlio di 20 anni che si scaglia con forza contro la famglia e, all'arrivo degli agenti, scatta l'arresto del ragazzo per maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di minori.

E' accaduto a Campobasso. Gli agenti, su segnalazione giunta alla sala operativa, sono subito intervenuti nell'appartamento riuscendo, al loro arrivo, a bloccare il ragazzo che aveva aggredito i genitori in presenza dei fratelli minori, rendendo anche necessario l'intervento dei sanitari del 118 Molise. Dagli accertamenti svolti, Ã¨ emerso che l'episodio non era un caso isolato ma l'ultimo di una serie di comportamenti violenti contro la famiglia.

Nonostante la reiterazione delle aggressioni, i genitori solo nell'ultimo episodio hanno chiesto l'intervento della Questura di Campobasso. Il ventenne, incensurato, Ã¨ stato arrestato e, su disposizione dell'autoritÃ giudiziaria, condotto in carcere a Campobasso.