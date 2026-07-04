Termoli, cambio al vertice della Capitaneria di Porto

VenerdÃ¬ 10 luglio, alle ore 11, si terrÃ la cerimonia di avvicendamento al comando del Compartimento Marittimo e del porto di Termoli.
Nel corso dellâ€™evento il Capitano di Fregata Giuseppe Panico cederÃ il comando a Fabrizio Saverio Strusi, che assumerÃ lâ€™incarico alla guida della Capitaneria di Porto e Guardia Costiera di Termoli.
La cerimonia sancirÃ il passaggio di consegne al vertice della Capitaneria di Porto, struttura che svolge un ruolo centrale nelle attivitÃ di sicurezza della navigazione, soccorso in mare, tutela dellâ€™ambiente marino e vigilanza delle attivitÃ portuali e della pesca lungo la costa molisana.