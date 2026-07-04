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Riccia, Terra Viva Festival: definito il programma completo del 30 luglio

A Bosco Mazzocca, prima del concerto di Manu Chao, si esibiranno Giuseppe Spedino Moffa e Cantine Riunite. Apertura dellâ€™area a mezzogiorno e dj set nel corso della giornata.

AttualitÃ 
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Definita dagli organizzatori la line-up completa del Terra Viva Festival, in programma il prossimo 30 luglio a Bosco Mazzocca di Riccia e che avrÃ  come momento clou il concerto di Manu Chao.  

Le porte dellâ€™area che ospiterÃ  lâ€™evento tra i piÃ¹ attesi dellâ€™estate molisana e non solo (previsto lâ€™arrivo di tanti spettatori da diverse regioni), saranno aperte a mezzogiorno; dalle 14 partiranno i dj set mentre alle 15:30 Ã¨ previsto il primo live, quello di Giuseppe Spedino Moffa; seguirÃ , alle 16:30, un altro concerto, quello della band Cantine Riunite. Subito dopo un dj set accompagnerÃ  il pubblico fino allâ€™arrivo di Manu Chao che salirÃ  sul palco alle 19.

Anche dopo il concerto dellâ€™artista internazionale la festa proseguirÃ  con un dj set che chiuderÃ  la giornata. Per lâ€™occasione unâ€™area tende gratuita sarÃ  allestita nel bosco il 30 e 31 luglio. Gli ultimi biglietti per assistere allâ€™evento sono disponibili su Ticketone, Ciaotickets e nei punti vendita abituali.

 

 

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