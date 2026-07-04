Riccia, Terra Viva Festival: definito il programma completo del 30 luglio

Definita dagli organizzatori la line-up completa del Terra Viva Festival, in programma il prossimo 30 luglio a Bosco Mazzocca di Riccia e che avrÃ come momento clou il concerto di Manu Chao.

Le porte dellâ€™area che ospiterÃ lâ€™evento tra i piÃ¹ attesi dellâ€™estate molisana e non solo (previsto lâ€™arrivo di tanti spettatori da diverse regioni), saranno aperte a mezzogiorno; dalle 14 partiranno i dj set mentre alle 15:30 Ã¨ previsto il primo live, quello di Giuseppe Spedino Moffa; seguirÃ , alle 16:30, un altro concerto, quello della band Cantine Riunite. Subito dopo un dj set accompagnerÃ il pubblico fino allâ€™arrivo di Manu Chao che salirÃ sul palco alle 19.

Anche dopo il concerto dellâ€™artista internazionale la festa proseguirÃ con un dj set che chiuderÃ la giornata. Per lâ€™occasione unâ€™area tende gratuita sarÃ allestita nel bosco il 30 e 31 luglio. Gli ultimi biglietti per assistere allâ€™evento sono disponibili su Ticketone, Ciaotickets e nei punti vendita abituali.