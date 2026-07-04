Concorsi Pubblici: Ã¨ uscito il bando INPS per l'assunzione a tempo indeterminato di 1.695 Funzionari

L'attesa Ã¨ finita per chi punta a un posto stabile nella Pubblica Amministrazione: Ã¨ stato ufficialmente pubblicato il bando di concorso pubblico dell'INPS. La maxi-selezione, che avverrÃ per titoli ed esami, prevede l'assunzione a tempo indeterminato di ben 1.695 unitÃ di personale.

I vincitori saranno inquadrati nell'Area dei funzionari, precisamente nella famiglia professionale "Funzionario progettazione, erogazione e controllo dei servizi". Si tratta di ruoli operativi e strategici per l'Istituto, legati alla gestione e all'ottimizzazione delle prestazioni erogate a cittadini e imprese.

La procedura selettiva valuterÃ sia i titoli di studio e di servizio dei candidati, sia il superamento delle prove d'esame previste. All'interno del testo ufficiale sono indicati tutti i requisiti specifici per l'accesso, le materie d'esame e le scadenze per presentare la domanda di partecipazione per via telematica.

Il bando completo e tutti gli allegati sono giÃ consultabili sul portale dell'Istituto. Per maggiori informazioni: https://www.inps.it/it/it/avvisi-bandi-e-fatturazione/fatturazione-concorsi/dettaglio.bandi-fatturazione-concorsi.2026.06.concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-l-assunz_316.html