Poggio Sannita, scoperto un quarto furto in abitazione: i proprietari trovano la casa a soqquadro al rientro

Si aggrava il bilancio dei furti che stanno destando forte preoccupazione a Poggio Sannita. Nella giornata di oggi una famiglia residente fuori paese, al rientro nella propria abitazione, ha trovato la casa completamente a soqquadro.

Secondo le prime informazioni, dall'abitazione sarebbero stati portati via oggetti in oro, mentre la cassaforte Ã¨ stata trovata aperta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto.

Il colpo potrebbe essere collegato alla serie di furti messi a segno nella notte tra il 1Â° e il 2 luglio, quando tre abitazioni del paese furono prese di mira dai ladri intorno alle 3.30.

In quella circostanza i malviventi riuscirono a introdursi in tre diverse case, portando via oro, gioielli e denaro. Una delle vittime, presente in casa durante l'irruzione, riferÃ¬ di essere stata chiusa in una stanza mentre i ladri rovistavano nell'abitazione. Tra i derubati anche due anziani pensionati che, mentre dormivano, non si accorsero della presenza dei malviventi. I due avevano ritirato la pensione il giorno precedente presso l'ufficio postale.

Il furto scoperto oggi potrebbe dunque rappresentare il quarto episodio riconducibile alla stessa ondata di colpi, con la differenza che i proprietari, vivendo fuori Poggio Sannita e rientrando soltanto periodicamente, si sono accorti dell'accaduto solo al loro ritorno.

Saranno gli accertamenti dei carabinieri a stabilire se esista un collegamento diretto tra i quattro episodi e a chiarire quando sia stato effettivamente messo a segno l'ultimo furto.

La comunitÃ resta in allarme dopo questa nuova scoperta, mentre proseguono le indagini per individuare i responsabili.