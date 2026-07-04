A Poggio Sannita la "festa del sindaco": Policella e la nuova amministrazione celebrano la vittoria con la cittadinanza

A Poggio Sannita si è svolta la tradizionale “festa del sindaco”, un momento conviviale che ha riunito la cittadinanza in piazza per celebrare l’avvio della nuova amministrazione comunale guidata dal neo eletto sindaco Raffaele Policella.

L’iniziativa, come da consuetudine, è stata organizzata per ringraziare i cittadini del sostegno elettorale e per sancire simbolicamente l’inizio del nuovo mandato amministrativo. Nel suo intervento, il sindaco ha sottolineato l’importanza del dialogo e della partecipazione, ribadendo: “Sono il sindaco di tutti. Io e l’amministrazione daremo ascolto a tutti per il bene del paese”. Un messaggio che ha voluto rimarcare l’intenzione di costruire un rapporto aperto e collaborativo con la comunità.

Accanto al primo cittadino, tutta la squadra di governo locale ha preso parte alla serata, rivolgendo a sua volta un ringraziamento collettivo alla popolazione e un appello alla collaborazione attiva per affrontare insieme le sfide future del territorio.

La festa si è poi trasformata in un momento di socialità e tradizione popolare, con musica, vino e gastronomia locale. Non sono mancati i piatti tipici, tra cui i panini con la porchetta, dolci della tradizione e vino locale, accompagnati da canti e balli che hanno animato la piazza fino a sera, in un clima di partecipazione e convivialità.