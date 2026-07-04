Incendi boschivi in Portogallo: decollati due canadair dall'Italia

Sul posto anche un rappresentante del Dipartimento e uno dei Vigili del Fuoco

A seguito della richiesta di supporto antincendio fatta dalle autoritÃ portoghesi allâ€™Emergency Response Coordination Centre di Bruxelles, il Governo italiano, tramite il Dipartimento della Protezione Civile, ha disposto lâ€™invio di due Canadair dei Vigili del Fuoco per fronteggiare i vasti incendi che stanno interessando alcune aree del Paese.

I velivoli, appena decollati dallâ€™aeroporto di Ciampino, faranno base a Beja, e interverranno sui roghi che minacciano lâ€™area di Vouzela.

A supporto degli equipaggi, composti da piloti e tecnici, al fine di tenere i necessari contatti con le autoritÃ locali, saranno sul posto anche funzionari del Dipartimento della Protezione Civile italiana e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

I due velivoli antincendio sono stati attivati come risorse rescEU-IT nellâ€™ambito del meccanismo europeo di protezione civile.

Roma, 4 luglio 2026