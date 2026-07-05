Elezioni provinciali di Isernia, si vota per il rinnovo del Consiglio: urne aperte in via Berta dalle 8 alle 20

Oggi si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Isernia. Le urne saranno aperte dalle ore 8:00 alle 20:00 presso la sede di via Berta. Non si tratta di un voto popolare diretto: a scegliere i nuovi componenti dell’assise saranno infatti sindaci e consiglieri comunali delle 52 municipalità del territorio, secondo il sistema delle elezioni di secondo livello.

In palio ci sono dieci seggi del Consiglio provinciale, che definiranno il nuovo assetto politico dell’ente.

Due le liste in competizione. Per il centrosinistra è schierata la lista “Insieme per la Provincia di Isernia”, che candida Marco Cacciavillani, Giuseppe Centracchio, Giuliano Di Lucia, Anna Ferreri, Sara Ferri, Rosanna Ficco, Amalia Gennarelli, Marcello Martino, Candido Paglione e Monica Zullo.

Il centrodestra risponde con la lista “Autonomia e Identità”, che riunisce i principali partiti della coalizione e presenta i candidati Luigi Antenucci, Fosca Colli, Pierluigi Izzi, Giacomo Lombardi, Nunziatina Nucci, Angela Perpetua, Cesare Pietrangelo, Manolo Sacco, Chiara Staffieri e Massimo Zullo.

A determinare gli equilibri non sarà il semplice numero dei voti, ma il loro peso. Il sistema elettorale prevede infatti un voto ponderato in base alla popolazione dei comuni, suddivisi in tre fasce.

I piccoli centri, inseriti in fascia A, hanno un coefficiente di 0,65 per ogni voto espresso. Agnone, unico comune in fascia B, pesa 23,7 punti. Isernia e Venafro, i centri più popolosi e inseriti in fascia D, valgono invece sette punti ciascuno.

Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi e determineranno la composizione della nuova assise provinciale, segnando gli equilibri politici della Provincia di Isernia per il prossimo mandato.