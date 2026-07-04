San Polo Matese, auto si ribalta: quattro giovani coinvolti, uno estratto dai Vigili del Fuoco

Alle 20 di questa sera una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso Ã¨ intervenuta con unâ€™APS in Contrada Rio Freddo, nel territorio di San Polo Matese, per un incidente stradale che ha coinvolto unâ€™autovettura ribaltata.

Allâ€™arrivo dei soccorritori, il personale del 118 aveva giÃ preso in carico tre dei quattro giovani che occupavano il veicolo, mentre un quarto ragazzo era rimasto incastrato al posto di guida. Le operazioni di estricazione si sono rivelate particolarmente complesse e hanno richiesto la messa in sicurezza del mezzo.

Successivamente i Vigili del Fuoco hanno utilizzato una cesoia elettrica per tagliare i montanti e parte della cappotta dellâ€™auto, consentendo cosÃ¬ lâ€™uscita in sicurezza del conducente. Il giovane Ã¨ stato quindi affidato al personale del 118 e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie dei Carabinieri provenienti dalle stazioni di Santâ€™Angelo Limosano e Cercemaggiore. Lâ€™intervento si Ã¨ concluso poco prima delle 22 con la completa messa in sicurezza dellâ€™area e la riapertura della strada.