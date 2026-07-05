Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Insegnanti di sostegno, 226 posti all'Unimol per accesso al corso di specializzazione. Iscrizioni fino al 9 luglio

AttualitÃ 
Condividi su:

 

Lâ€™UniversitÃ  degli Studi del Molise ha pubblicato il bando per lâ€™accesso al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivitÃ  di sostegno didattico relativo allâ€™anno accademico 2025-2026.

I posti disponibili sono 226 in totale, suddivisi tra i diversi ordini di scuola: 50 per la scuola dellâ€™infanzia, 100 per la scuola primaria e 76 per la scuola secondaria di secondo grado.

Le iscrizioni al concorso resteranno aperte fino alle ore 12:00 del 9 luglio, termine entro il quale i candidati dovranno completare la procedura di partecipazione.

Ãˆ inoltre giÃ  stato reso noto il calendario delle prove selettive: la prova per la scuola dellâ€™infanzia si terrÃ  il 14 luglio, quella per la primaria il 15 luglio, mentre per la secondaria di secondo grado lâ€™appuntamento Ã¨ fissato al 17 luglio.

Il percorso di specializzazione sul sostegno rappresenta un passaggio fondamentale per la formazione degli insegnanti destinati al supporto degli alunni con disabilitÃ , con una selezione basata su prove che mirano a valutare competenze disciplinari e metodologiche.

 
 
 
Condividi su:

Seguici su Facebook