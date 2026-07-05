Campomarino Lido, rinvenuta la carcassa di un delfino sulla spiaggia

La carcassa di un delfino è stata rinvenuta nella mattinata di oggi lungo il litorale di Campomarino Lido, a circa un chilometro a sud del Villaggio Happy Family.
Si tratta di un esemplare di tursiope (Tursiops truncatus), una specie di delfino presente nel Mar Adriatico. Al momento del ritrovamento l’animale si trovava in avanzato stato di decomposizione, circostanza che non consente di stabilire con certezza né il momento né il luogo del decesso.
Secondo le informazioni raccolte, la carcassa è stata trasportata fino alla costa dal mare agitato degli ultimi giorni, per poi essere sospinta sulla spiaggia. Lo stato di conservazione dell’esemplare lascia supporre che la morte possa essere avvenuta tempo prima e probabilmente anche a notevole distanza dal luogo del rinvenimento.
In questi casi la Capitaneria di porto attiva le procedure previste coinvolgendo il servizio veterinario competente per le verifiche del caso. Successivamente si procede al recupero della carcassa e agli adempimenti previsti.