Termoli, Vigili del Fuoco a supporto della manifestazione paralimpica “Tutti a Bordo: la nostra regata”

Nella giornata di oggi, domenica 5 luglio, quattro unità operative del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso hanno assicurato il servizio di assistenza e supporto agli organizzatori della manifestazione paralimpica “Tutti a Bordo: la nostra regata”, svoltasi presso il porto turistico di Marina di San Pietro, nel comune di Termoli.

L’attività è stata svolta su richiesta della Regione Molise alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco. L’evento, organizzato dal Comitato Italiano Paralimpico con il sostegno della Regione Molise, ha visto la partecipazione di atleti paralimpici impegnati in attività sportive e formative in ambiente marino.

Il dispositivo di soccorso predisposto, composto da unità specificamente addestrate al contrasto del rischio acquatico e da una moto d’acqua, ha garantito la sicurezza dello specchio d’acqua interessato dalla manifestazione, fornendo assistenza ai partecipanti e assicurando il regolare svolgimento dell’iniziativa in un contesto di massima sicurezza.