Incidente sulla provinciale tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni: auto finisce fuori strada e si ribalta

Un incidente stradale si Ã¨ verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 5 luglio, lungo la strada provinciale che collega Termoli a San Giacomo degli Schiavoni. Lâ€™allarme Ã¨ scattato intorno alle 19:50, quando sul posto Ã¨ intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli composta da cinque unitÃ operative, con unâ€™autopompa serbatoio (APS).

Per cause attualmente in corso di accertamento, unâ€™autovettura Ã¨ uscita di strada ribaltandosi in un terreno adiacente alla carreggiata. Alla guida del mezzo vi era una donna, unica occupante del veicolo, che Ã¨ riuscita a lasciare autonomamente lâ€™abitacolo prima dellâ€™arrivo dei soccorsi.

Successivamente la conducente Ã¨ stata accompagnata da alcuni familiari al Pronto Soccorso dellâ€™Ospedale San Timoteo di Termoli per gli accertamenti e le cure necessarie. Una volta giunti sul luogo dellâ€™incidente, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dellâ€™area interessata dal sinistro, collaborando con le forze dellâ€™ordine impegnate nei rilievi utili alla ricostruzione della dinamica dellâ€™accaduto.