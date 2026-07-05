Al via ad Agnone il 13° Campo Scuola "Anch'io sono la Protezione Civile": una settimana di formazione e cittadinanza attiva

AGNONE – Ha preso il via oggi la 13ª edizione del Campo Scuola "Anch'io sono la Protezione Civile", organizzato dall'Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Volontariato e Protezione Civile della Sezione di Agnone, nell'ambito del progetto promosso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

Sono circa venti i ragazzi e le ragazze, di età compresa tra i 10 e i 16 anni, che da oggi e fino al 12 luglio vivranno un'intensa esperienza residenziale, trascorrendo giorno e notte all'interno del campo allestito presso la sede del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e del C.O.M. del Comune di Agnone, in Contrada Castelnuovo 61.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per avvicinare i più giovani al mondo della protezione civile attraverso attività pratiche, momenti formativi, esercitazioni e incontri con operatori e volontari. L'obiettivo è trasmettere i valori della solidarietà, della prevenzione, della sicurezza e del rispetto dell'ambiente, contribuendo alla crescita di cittadini consapevoli e responsabili.

Nel corso della settimana il programma prevede numerose attività ed esperienze sul territorio. I partecipanti visiteranno la Caserma dei Carabinieri di Agnone, il Comando della Polizia e il Distaccamento dei Vigili del Fuoco, per conoscere da vicino il lavoro quotidiano delle forze dell'ordine e degli operatori impegnati nella gestione delle emergenze.

Sono inoltre in programma visite presso importanti realtà produttive del territorio. I ragazzi saranno ospiti dell'azienda La Molisana, che ha accolto con entusiasmo l'iniziativa, e della Di Iorio S.p.A., azienda produttrice delle bevande a marchio Stappi, per scoprire da vicino il mondo dell'impresa e delle eccellenze locali.

Per una settimana i giovani partecipanti saranno protagonisti di un percorso educativo che unisce divertimento, spirito di gruppo e formazione, vivendo un'esperienza che ogni anno lascia un segno profondo nei ragazzi e contribuisce a diffondere la cultura della protezione civile e del volontariato.