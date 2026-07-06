Elezioni provinciali Isernia, il centrosinistra conquista il Consiglio: 6 a 4 sul centrodestra

Il centrosinistra si aggiudica la maggioranza nel Consiglio provinciale di Isernia, chiudendo lo scrutinio con un risultato finale di 6 seggi contro i 4 ottenuti dal centrodestra. A spoglio concluso la lista “Insieme per la Provincia” si aggiudica 6 seggi, i restanti 4 alla lista “Autonomia e Identità”. La lista “Insieme per la Provincia” ottiene il 56.4% delle preferenze, “Autonomia e Identità” raggiunge il 43.6%. (Dati ufficiosi, 8 schede nulle e 1 bianca)

Determinanti per l’esito del voto le fasce B e D, nelle quali il centrosinistra riesce a prevalere sul centrodestra, ribaltando gli equilibri complessivi della competizione.

A fare la differenza sono soprattutto i risultati maturati nei Comuni di Agnone e Isernia, che incidono in modo decisivo sulla distribuzione finale delle preferenze e sulla composizione dell’assemblea provinciale.

Con questo risultato, il centrosinistra ottiene la guida dell’ente provinciale, mentre il centrodestra si ferma a quattro consiglieri.

Il nuovo consiglio provinciale di Isernia sarà composto da Marco Cacciavillani, Amalia Gennarelli, Sara Ferri, Anna Ferreri, Candido Paglione e Giuseppe Centracchio per il centrosinistra.



Per il centrodestra entrano: Manolo Sacco, Giacomo Lombardi, Massimo Zullo, Cesare Pietrangelo.