Vela paralimpica, il Molise scrive la storia: in cento a Termoli per la prima regata inclusiva

Il vento del coinvolgimento e della passione ha gonfiato le vele nel porto turistico “Marina di San Pietro” di Termoli, scenario di una giornata memorabile per lo sport e il sociale. Si è svolta oggi "Tutti a bordo: la nostra regata!", la prima storica manifestazione di vela paralimpica della regione, promossa dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Molise e dalla Regione Molise, con il fondamentale supporto del CIP Nazionale e in collaborazione con la FIV Molise. ​I numeri testimoniano lo straordinario successo di un'iniziativa che ha superato ogni aspettativa: un centinaio le adesioni, con equipaggi che si sono dati battaglia in acqua a bordo di 9 barche a vela. Tra le storie più belle, quella di molti atleti del CIP Molise che non erano mai stati in mare prima d'ora e che oggi hanno potuto sfidare le onde in piena autonomia e sicurezza, supportati da tecnici qualificati. ​L'evento rappresenta il coronamento di un percorso iniziato lo scorso novembre, fortemente voluto dalle istituzioni e dai vertici del movimento paralimpico. ​"Questa iniziativa nasce da un'idea che abbiamo iniziato a promuovere e coltivare lo scorso novembre, lavorando duramente per vederla finalmente realizzata - ha da subito sottolineato il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti -

Oggi parliamo di vera inclusione, di sport e di salute, ma soprattutto della gioia di condividere questi momenti con le famiglie. Lo sport è il canale ideale per socializzare e superare ogni barriera. ​Proprio in quest'ottica di continuità e capillarità sul territorio, sono felice di annunciare che apriremo un Centro dello Sport Paralimpico in Molise, a Castelpetroso. Vogliamo creare infrastrutture adeguate affinché lo sport accessibile non sia un evento isolato, ma una realtà quotidiana fruibile da tutti". ​"Vedere concretizzato questo progetto, per cui ci siamo spesi con tutte le nostre energie - ha aggiunto il Presidente della CIP Molise, Donatella Perrella - è un'emozione indescrivibile. È una realtà originale, quasi unica nel suo genere a livello nazionale.

La risposta del territorio è stata commovente: avere oltre cento partecipanti, tra cui ragazzi che per la prima volta hanno accarezzato l'acqua del mare su una barca a vela, è la dimostrazione che quando si offrono opportunità concrete, il desiderio di partecipazione abbatte qualsiasi ostacolo. Tutto fa parte di in un ampio programma che continuera' a toccare anche le scuole per dare autonomia e coscienza di sé fin dalla tenera età". ​

"Abbiamo sposato e promosso questo evento fin da subito con immenso entusiasmo - ha concluso il Presiedente del CIP Nazionale, Marco Giunio De Sanctis - Vedere così tanti ragazze e ragazzi sfidare il vento, oltre che la propria disabilità, è la testimonianza più limpida e convincente di quanto lo sport sia un formidabile strumento di benessere, interazione e autonomia, ben oltre la semplice riabilitazione. Il Molise sta dimostrando una sensibilità straordinaria. La promessa del Presidente Roberti di istituire un Centro Paralimpico a Castelpetroso traccia la strada maestra per il futuro del 'movimento', mentre la nostra mission resta quella di 'avvicinare', quanto più possibile, tutti allo sport". ​

Presenti, con la Giunta del CIP Molise e col vice-presidente Giuseppe Formato che ha coordinato le premiazioni, l'Onorevole Elisabetta Lancellotta, l'Assessore regionale allo Sport, Armandino D'Egidio, l'Assessore regionale alle Infrastrutture, Michele Marone, la Consigliera regionale delegata alla Politiche Sociali, Stefania Passarelli, il Sindaco di Termoli, Nicola Balice e l'Assessore Comunale, Mariella Vaino, il Sindaco di Petacciano, Antonio Di Pardo, il Direttore Amministrativo dell'ASReM, Grazia Matarante, il Presidente del Coni, Benito Suliani e il Segreteria regionale di Sport e Salute, Angelo Campofredano, il Presidente della FIV Abruzzo Molise, Domenico Guidotti. A rendere possibile la riuscita della imponente giornata l'Area Porto Marina di San Pietro, la Capitaneria di Porto di Termoli, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e l'Associazione Volontaria di Soccorso la Misericordia di Termoli.

LA CLASSIFICA:

1° POSTO: BARCA PESTIFERA

2° POSTO: SUPERBA

3° POSTO: SPIRITOSA

4° POSTO: FREEDOM

5° POSTO: DRAGON

6° POSTO: SPRITE

7° POSTO: MARIANNA PRIMO

8° POSTO: IACARANDA

9° POSTO: SOGNO GIALLO