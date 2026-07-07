Club 500 & Auto d’Epoca Terventum, aperte le iscrizioni al 7° Raduno “Città di Trivento”

A un mese dall’evento, il Club 500 & Auto d’Epoca Terventum entra nella fase conclusiva dell’organizzazione del 7° Raduno 500 e Auto d’Epoca “Città di Trivento”, in programma domenica 9 agosto 2026 con il patrocinio del Comune.

Si registra inoltre con soddisfazione nuove adesioni tra i propri soci, a testimonianza dell’interesse che il Club continua a riscuotere tra gli appassionati di auto storiche. L’edizione 2026 coinvolgerà tre Comuni del territorio. Dopo la partenza da Trivento e la sosta in Contrada Maiella, i partecipanti raggiungeranno il Comune di Salcito, dove è prevista una tappa in Contrada Fonte le Frassi. Il percorso interesserà inoltre il Comune di Pietracupa con il passaggio delle vetture storiche lungo l’itinerario previsto.

La manifestazione potrà contare sulla collaborazione di associazioni e realtà locali che contribuiranno all’accoglienza dei partecipanti nelle diverse tappe del percorso. Il ritrovo dei partecipanti è previsto a partire dalle ore 8:00 in Piazza Calvario a Trivento, con apertura delle iscrizioni e colazione presso gli esercizi convenzionati. Alle ore 10:00 prenderà il via il percorso della manifestazione.

La prima tappa è prevista alle ore 10:30 in Contrada Maiella, nei pressi del Santuario di Santa Maria di Maiella, dove si terranno la benedizione delle autovetture e una colazione campagnola realizzata con la collaborazione dell’Associazione Il Cenobio di Maiella. Alle ore 12:00 seguirà un aperitivo offerto dal Team Meteora.

La manifestazione proseguirà quindi verso Contrada Fonte le Frassi, nel territorio comunale di Salcito, dove alle ore 13:00 si terrà il pranzo con vassoio enogastronomico organizzato in collaborazione con il locale Comitato Feste. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16:00, si svolgeranno le premiazioni e i saluti conclusivi.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni. Considerato il numero limitato di posti disponibili per il pranzo, gli organizzatori consigliano di effettuare l’iscrizione entro il 1° agosto 2026. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Club 500 & Auto d’Epoca Terventum tramite i recapiti riportati nella locandina ufficiale dell’evento o attraverso i canali social.